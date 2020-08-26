Защитник "Баварии" праздновал победу с Кубком чемпионов на голове

Люка Эрнандес повторил поступок Биксанта Лизаразю. Фото Рейтер

Лучшее фото финала Лиги чемпионов подарил Люка Эрнандес – французский защитник надел на голову кубок Лиги чемпионов и, возможно, сделал это не просто так.

Ведь это было очень похоже на празднование другого французского защитника, который в 2001-м выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов. Речь о Биксанте Лизаразю.

Как бы то ни было, кадр с Эрнандесом попал на обложку испанского издания Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналдиньо вышел на свободу

"Бавария" шесть раз побеждала в Кубке и Лиге чемпионов – 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах.