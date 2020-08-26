Защитник "Баварии" праздновал победу с Кубком чемпионов на голове

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 531
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1341
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2664
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1854
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
9
12
13
11
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Видео
Все видео
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5355
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1197
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 06:11

Защитник "Баварии" праздновал победу с Кубком чемпионов на голове

  Комментировать
Защитник &quot;Баварии&quot; праздновал победу с Кубком чемпионов на голове
Люка Эрнандес повторил поступок Биксанта Лизаразю. Фото Рейтер

Лучшее фото финала Лиги чемпионов подарил Люка Эрнандес – французский защитник надел на голову кубок Лиги чемпионов и, возможно, сделал это не просто так.

Ведь это было очень похоже на празднование другого французского защитника, который в 2001-м выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов. Речь о Биксанте Лизаразю.

Как бы то ни было, кадр с Эрнандесом попал на обложку испанского издания Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналдиньо вышел на свободу

"Бавария" шесть раз побеждала в Кубке и Лиге чемпионов – 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Защитник "Баварии" праздновал победу с Кубком чемпионов на голове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15948
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 15174
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 13455
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 10782
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10665
Спорт
"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв
"Динамо играло как "Темп" из Шепетовки" - Грачёв
 Просмотров: 774
У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко
У нас огромные проблемы в обороне – Степаненко Просмотров: 468
Ястремская без шансов проиграла Осаке
Ястремская без шансов проиграла Осаке Просмотров: 108
Суркис опроверг интерес "Динамо" к бразильскому защитнику
Суркис опроверг интерес "Динамо" к бразильскому защитнику Просмотров: 135
Шевченко определил состав сборной Украины на матчи против Швейцарии и Испании
Шевченко определил состав сборной Украины на матчи против Швейцарии и Испании Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 925
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua