Защитник "Барселоны" забил шикарный гол за сборную США

В матче отбора к Кубку мира сборная США победила Коста Рику - 2:1.
Счет в матче открыл защитник "Барселоны" Сержиньйо Дест. Игрок испанского гранда забил свой дебютный мяч за национальную команду.
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Правый защитник получил мяч у линии штрафной, качнул защитника и с левой попал точно в дальнюю девятку.
Победу американцам принес вратарь соперников, записавший на свой счет автогол.
В турнирной таблице США занимают второе место. Американцы отстают от Мексики на три очка. Коста-Рика на пятой строчке.
Сержньйо Дест перешел в "Барселону" летом 2020 года. Первый его клубом в Европе был "Аякс".
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