Защитник "Барселоны" забил шикарный гол за сборную США

Сержиньйо Дест выступает в Испании с лета 2020 года. Фото: Instagram.com/sgd_2

В матче отбора к Кубку мира сборная США победила Коста Рику - 2:1.

Счет в матче открыл защитник "Барселоны" Сержиньйо Дест. Игрок испанского гранда забил свой дебютный мяч за национальную команду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Баварии" забил фантастический гол за Канаду

Правый защитник получил мяч у линии штрафной, качнул защитника и с левой попал точно в дальнюю девятку.

Победу американцам принес вратарь соперников, записавший на свой счет автогол.

В турнирной таблице США занимают второе место. Американцы отстают от Мексики на три очка. Коста-Рика на пятой строчке.

Сержньйо Дест перешел в "Барселону" летом 2020 года. Первый его клубом в Европе был "Аякс".