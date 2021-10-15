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суббота, 16 октября 2021 06:11

Защитник "Барселоны" забил шикарный гол за сборную США

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Защитник &quot;Барселоны&quot; забил шикарный гол за сборную США
Сержиньйо Дест выступает в Испании с лета 2020 года. Фото: Instagram.com/sgd_2

В матче отбора к Кубку мира сборная США победила Коста Рику - 2:1.

Счет в матче открыл защитник "Барселоны" Сержиньйо Дест. Игрок испанского гранда забил свой дебютный мяч за национальную команду.

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Правый защитник получил мяч у линии штрафной, качнул защитника и с левой попал точно в дальнюю девятку.

Победу американцам принес вратарь соперников, записавший на свой счет автогол.

В турнирной таблице США занимают второе место. Американцы отстают от Мексики на три очка. Коста-Рика на пятой строчке.
Сержньйо Дест перешел в "Барселону" летом 2020 года. Первый его клубом в Европе был "Аякс".

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