"Заря" узнала соперника в квалификации Лиги Европы

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

За выход в Лигу Европы "Заря" сыграет против победителя пары "Рапид" - "Анортосис".

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка квалификации Лиги Европы.

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В этом сезоне произошло изменение и в формате Лиги Европы. Вместо 48 команд на групповой стадии сыграют только 32. Поэтому бронзовый призер УПЛ вместо прямой путевки в групповой этап Лиги Европы вынужден стартовать с последнего раунда квалификации.

Команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары "Рапид" Австрия - "Анортосис" Кипр.

Первый поединок этого раунда состоится 19 августа. Ответный матч запланирован на 26 августа.

Представитель Украины в Лиге Конференции "Колос", если пройдет "Шахтер" Караганду, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив. В прошлом сезоне "Заря" заняла третье место в чемпионате Украины и дошла до финала Кубка.