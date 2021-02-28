"Заря" шокировала "Шахтер" в Киеве

Дмитрий Иванисеня забил своей бывшей команде. Фото: ФК "Заря".

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Шахтер" дома проиграл "Заре" - 0:1. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые проблемы. Не успел восстановиться от травмы опорник "Шахтера" Тарас Степаненко. Один из лидеров "Зари" Владислав Кочергин сыграл только 10 стартовых минут и был заменен из-за повреждения.

Виктор Скрипник удивил составом. Ведущий полузащитник команды Дмитрий Иванисеня остался на скамейке запасных и вышел только в середине 2-го тайма. Иванисення стал одним из героев матча, забив решающий гол в самому конце игры.

"Шахтер" сделал ставку на быстрый гол. 1-е 20 мин игры "горняки" владели полным игровым и территориальным, но "Заря" смогла выдержать натиск хозяев поля и выровнять игру.

Игра была равной. "Шахтер" имел территориальное преимущество, но его позиционные атаки не были острыми. "Заря" создавала свои моменты через быстрые контратаки и стандарты. Каждая из команд имела примерно равное количество моментов.

Оба вратаря провели сильный матч. Голкипер гостей Никола Василь не допустил ни одной ошибки за игру, сыграв очень надежно. Анатолий Трубин в нескольких случаях спасал свою команду.

Арбитр не всегда одинаково трактовала эпизоды

Виталий Вернидуб стал лучшим игроком матча. Центральный защитник "Зари" выиграл все единоборства в своей штрафной площадке, закрыв наглухо Жуниора Мораес и качественно страховал партнеров. Только реакция Трубина не позволила Вернидуб забить в конце 1-го тайма.

Исмаили вернулся после травмы. Бразильский левый защитник сыграл впервые за 9 месяцев в стартовом составе. Был активным в атаке, дважды опасно бил. Но в случае с пропущенным голом потерял своего визави.

Екатерина Монзуль провела неоднозначный матч. Арбитр не всегда одинаково трактовала эпизоды. Даже не пошла смотреть грязный фол Алана Патрика, а в конце игры удалила защитника гостей Жуниора после просмотра видеоповтора.

"Заря" заслужила очки в матче против "Шахтера". В тактическом плане "Заря" была готова к игре "Шахтера". Команда Скрипника очень дисциплинированно оборонялась и проводила быстрые атаки. Гости заслужили на очки в матче против "Шахтера".

После 16 туров "Шахтер" набрал 33 очка и занимает 2-е место в чемпионате. "Заря" отстает от "горняков" на 4 пункта и занимает 3-е место. Следующую игру команда Луиша Каштру проведет 3 марта в рамках Кубка Украины против "Агробизнес".