"Заря" продаст своего форварда в "Шахтер"

Аллахьяр Сайядманеш стал открытием футбольного сезона в Украине. Фото "Заря"

Луганская "Заря" активирует опцию выкупа Аллахьяра Сайядманеша и продаст игрока в донецкий "Шахтер", сообщает Fotospor.

Луганская команда проинформировала "Фенербахче", что заплатит требуемые € 1,5 млн. за иранца.

По информации источника, клуб планирует купить игрока и продать в "Шахтер" за € 8 млн.. Также отмечается, что украинские стороны уже договорились между собой.

В этом сезоне 19-летний Сайядманеш забил 4 гола в 11 матчах УПЛ. Ранее его вызвали в национальную сборную Ирана.

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Именно Сайядманеш стал причиной поражения "Шахтера" в очном поединке этих команд. На 90-ой минуте он совершил впечатляющий рейд в штрафную соперника и отдал пас на свободного Иванисеню, который и забил победный гол.