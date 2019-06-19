"Заря" получила соперника в Лиге Европы

25 июля состоится тренерский дебют Виктора Скрипника в еврокубках

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20.

74 команды в соответствии с рейтингом были поделены на 37 сеяных и 37 несеяных и разбиты на 5 групп по 10 команд и на 2 группы из 12 команд. Об этом пишет "Трибуна"

Единственный представитель Украины в этом раунде — "Заря" — попала в четвертую группу.

Луганская "Заря" сыграет с победителем пары — "Будучность" (Черногория) / "Нарва Транс" (Эстония)

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Матчи этого раунда пройдут 25 июля и 1 августа.