"Заря" покупает украинца из "Антверпена"

Раньше Егора назарину арендовали "Карпаты". Фото "Карпаты"

Полузащитник "Антверпена" Егор Назарина может стать полноценным игроком "Зари", сообщает Sport.ua. Клубы обговаривают 3-летний контракт, а не аренду, как сообщалось ранее.

Если сторонам удастся согласовать условия сделки, то такой переход состоится.

Контракт 23-летнего украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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Прошлый сезон игрок провел в "Карпатах" на правах аренды. Забил 5 голов (2 с пенальти) и сделал 1 ассист в 15 матчах УПЛ.