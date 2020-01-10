"Заря" подпишет контракт с родственником Цыганыка

Андрес Циганикс должно усилить атаку "Зари". Фото: из открытых источников

Луганская "Заря" близок к подписанию контракта латвийским форвардом Андресом Циганисом.

22-летний латвийский нападающий Циганикс, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка. Игрок присоединится к "Заре" уже в ближайшие дни, передает "FootballHub"

Циганикс является воспитанником "Сконто", но в течение нескольких лет он выступал за молодежные команды леверкузенского Байера. Также в его карьере были "Виктория" "Кельн", "Шальке", нидерландский "Камбюр" и латвийский "Ригас".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" получил первого новичка

В текущем сезоне Андреас Циганикс сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Также в активе игрока с украинскими корнями есть 4 матча за национальную сборную Латвии в отборе к Евро-2020.