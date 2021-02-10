"Заря" подпишет датского защитника

Скоугор не закрепился в нидерландском "Херенвене".Фото – "Эребру"

"Заря" в среду, 10 февраля, может подписать экс-игрока молодежной сборной Дании Андреаса Скоугора.

Скоугор – защитник. Ему исполнилось 23 года. "Заря" намерена заключить с датским игроком обороны, который на данный момент имеет статус свободного агента, контракт. Об этом информирует "ТаТоТаке" в YouТube.

Последний свой сезон Андреас Скоугор отыграл на правах аренды в шведской команде "Эребру", в которую перебрался из "Херенвена".

"Заря" вернулась со сбора в Турции и 8 февраля начала подготовку в Запорожье к матчу 14-го тура чемпионата Украины.

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Ранее "Заря" подписала контракт из лучшим бомбардиром чемпионата Украины иранцем Шахабом Захеди.