"Заря" не по игре уступила "Рапиду"

Футболисты "Рапида" не наиграли на победу. Фото: "Рапід"

Вчера, 19 августа, австрийский "Рапид" встретился с луганской "Зарей". Первый матч квалификационного раунда Лиги Европы состоялся на стадионе "Альянц" в Вене в Австрии и завершился разгромной победой хозяев - 3:0.

"Рапид" открыл счёт в матче на 29 мин., голом отметился Таксиархис Фунтас. Счёт долгое время оставался неизменным, пока на 78 мин. Эркан Кара не удвоил преимущество хозяев. Точку в матче на 85 мин. поставил Марко Грюлль, забивший третий мяч австрийского коллектива. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Рапида".

Несмотря на счет, всю игру инициатива была у луганских футболистов. Они создали массу возможностей забить, но не реализовали ни одной: не забивали в пустые ворота, били в защитника с нескольких метров, не реализовывали выходы один на один.

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Ответный матч "Рапида" и луганской "Зари" состоится 26 августа. Победитель пары пройдёт в групповой этап Лиги Европы УЕФА.