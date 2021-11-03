"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Болельщики оценили старания "Зари". Фото: ultras.org.ua

Сегодня луганская "Заря" сыграет в четвертом туре Лиги Конференций против болгарского ЦСКА.

Два года назад команды встречались уже во втором квалифай-раунде Лиги Европы. В первом матче в Софии судьи зафиксировали результативную ничью – 1:1.

Ответный матч стал бенефисом Назария Русина. В первом тайме у армейцев был шикарный момент, но в штрафной попали в руку защитника "Зари". Судья не поставил пенальти и дал доиграть эпизод. Русин убегал один на один с вратарем и умело подставился под защитника. Да так, что арбитр показал болгарскому защитнику красную карточку.

Уже во втором тайме у болгар были несколько моментов, но надежно сыграл голкипер Никита Шевченко. Еще в одном эпизоде ​​Русин заработал желтую карточку. А вскоре он и забил гол. Назарий прокинул мяч голкиперу между ног, но защитник вынес его с линии ворот. Русин не остановился, подхватил мяч и вторым ударом пробил точно в угол – 1:0. На радостях форвард снял с себя футболку и увидел красную карточку.

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В третьем квалификационном раунде "Заря" уступила "Эспаньолу" - 1:3 и 2:2 и прекратила борьбу. Все решил проигранный гостевойй матч.