"Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в последнем раунде квалификации Лиги Европы

Зари "Виктора Скрипника выпали потенциально очень сложные соперники

В Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. "Мариуполь" и "Заря" узнал потенциального соперников в последнем раунде квалификации.

В случае прохода нидерландского АЗ приазовцы в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Пльзень (Чехия).

Если "Заря" в следующем раунде пройдет вице-чемпиона Болгарии ЦСКА, встретится в следующем раунде Лиги Европы с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" узнало потенциального соперника в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Первые поединки решающего этапа квалификации состоятся 22 августа, а матчи-ответы - 29 августа.