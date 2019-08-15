"Заря" и "Мариуполь" не смогли победить своих соперников в квалификации Лиги Европы

Рустам Худжамов стал героем матча "Мариуполь" - "АЗ" в Одессе

На прошлой неделе украинские клубы сыграли первые матчи 3 раунда квалификации Лиги Европы.

"Мариуполь" дома принимал нидерландский "АЗ" В Одессе игра проходила под полным контролем гостей. "АЗ" владел территориальным и игровым преимуществом. Надежная игра голкипера азовцев Рустама Худжамова позволила подопечным Александра Бабича удержать нулевую ничью.

"Заря" в Софии играла против ЦСКА . Игра проходила в равной борьбе. Каждый из соперников имел свои моменты. На гол Эдерсона подопечные Виктора Скрипника ответили мячом Владлена Юрченко с пенальти. Ничейный результат в гостевой игре дает хорошие шансы "Зари" против в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

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Матч "Зари" в Запорожье против ЦСКА запланирован на 20 часов. А "Мариуполь" в Нидерландах начнет декабря в 21 30.