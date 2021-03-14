"Заря" – "Динамо" – 0:2 (Второй тайм)

В первом круге соперники сыграли вичью – 1:1. Фото: "Динамо".

Добрый вечер!

Сегодня в чемпионате Украины будет сыгран один из центральных матчей второго круга. Луганская "Заря" в Запорожье принимает киевское "Динамо". Киевляне лидируют в первенстве, имея 40 зачетных баллов. У "Шахтера", идущий вторым - 36, а в "Зари" - 32 и матч в запасе.

В случае победы подопечные Виктора Скрипника приближаются к "Динамо" по потерянным очкам на расстояние двух пунктов. В случае победы киевлян динамовцы, фактически избавляются одного из своих конкурентов.

В первом круге соперники сыграли вничью - 1:1 в Киеве. Тогда "Заря" была только на пути к своей лучшей форме. Теперь же ситуация иная. За полгода луганчане продемонстрировали впечатляющий прогресс, тогда как киевляне остались на позициях августа-сентября.

Едва ли не впервые в истории украинского футбола в борьбу двух грандов может вмешаться третий клуб. Будет ли это? Ответ узнаем ближе к 19 часам.

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бойко, Сидклей, Попов, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Родригеш, Супряга

"Заря": Василь, Леовижилдо, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш

Запасные: Мацапура, Цвек, Цыганик, Иванисеня, Казаков, Лунев, Хомченовский, Громов, Шахаб

Игра началась!

3 мин. Осторожно начали игру команды. Кавалерийских наскоков нет.

5 мин. Кенджера едва не нарвался на желтую карточку, грубо блокировав Кочергина.

7 мин. Аллахьяр опасно прорывался по правому флангу, но Гладкий на прострел не успел.

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10 мин. Прессингует соперника "Заря" и это создает локальные проблемы динамовцам.

13 мин. В Киеве, где играют "Шахтер" и "Десна" счет тоже нулевой.

16 мин. "Динамо" долго держало мяч в позиционной атаке, но все делало настолько медленно, что к угрозам дело ожидаемо не дошло.

20 мин. Позиционной атакой отвечают хозяева, но тоже без угроз.

22 мин. Буяльский выходил почти один на один, но Василь вовремя сыграл на выходе.

25 мин. Миколенко опасно простреливал с левого фланга, но Беседин на передачу не успел.

В параллельном матче счет тоже не открыт.

30 мин. В позиционных атаках проводят время соперники, но голевых моментов пока мало.

33 мин. Опять достается Кочергину. Беседин сделал опасную накладку.

35 мин. Жуниор обокрал Цыганкова и вчетвером вышла "Заря" на одного защитника. Но Бущан парировал удар Аллахьяра.

36. мин. И сразу желтую получает Жуниор. Грубо сбил все того же Цыганкова.

40 мин. Беседин пытался прорваться по правому флангу, но нарушил правила против Абу Ханны.

42 мин. А "Шахтер" забил "Десне". Тете отличился с пенальти.

45 мин. Цыганков не был готов к неожиданному отскоку и пробить толком не сумел.

Перерыв. Отдохнем.

Игра возобновилась!

46 мин. Василь не дотянулся до мяча, а Сидорчук вовсю бил в створ. Попал Абу Ханне в лицо и нокдаун отсчитали арбитры.

48 мин. Кенджера едва не оседлал Абу Ханну после очередного углового.

52 мин. На Беседине зафиксировал фол И єто не понравилось Скрипнику.

55 мин. Гол !! "Динамо". Шапаренко отдал на фланг Сидорчук, а прострел Сергея замкнул Беседин. Все просто и - 0:1.

58 мин. ГОЛ! Вот это да! Шапаренко накинул на линию штрафной Сидорчуку и Сергей убойным ударом забивает второй - 0:2.

61 мин. Скрипник отвечает двойной заменой. Шахаб и Иванисеня меняют Кабаева и Гладкого.

64 мин. Сидорчук попробовал повторить свою чудо-попытку, но мяч свалился с ноги капитана "Динамо".

67 мин. "Динамо" отошло на свою половину поля и подстерегает контратаки.

А в Киеве все без изменений. "Шахтер" впереди - 1:0.