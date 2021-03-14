"Заря" – "Динамо" – 0:0 (Первый там)

В первом круге соперники сыграли вичью – 1:1. Фото: "Динамо".

Добрый вечер!

Сегодня в чемпионате Украины будет сыгран один из центральных матчей второго круга. Луганская "Заря" в Запорожье принимает киевское "Динамо". Киевляне лидируют в первенстве, имея 40 зачетных баллов. У "Шахтера", идущий вторым - 36, а в "Зари" - 32 и матч в запасе.

В случае победы подопечные Виктора Скрипника приближаются к "Динамо" по потерянным очкам на расстояние двух пунктов. В случае победы киевлян динамовцы, фактически избавляются одного из своих конкурентов.

В первом круге соперники сыграли вничью - 1:1 в Киеве. Тогда "Заря" была только на пути к своей лучшей форме. Теперь же ситуация иная. За полгода луганчане продемонстрировали впечатляющий прогресс, тогда как киевляне остались на позициях августа-сентября.

Едва ли не впервые в истории украинского футбола в борьбу двух грандов может вмешаться третий клуб. Будет ли это? Ответ узнаем ближе к 19 часам.

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бойко, Сидклей, Попов, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Родригеш, Супряга

"Заря": Василь, Леовижилдо, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш

Запасные: Мацапура, Цвек, Цыганик, Иванисеня, Казаков, Лунев, Хомченовский, Громов, Шахаб

Игра началась!