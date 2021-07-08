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четверг, 08 июля 2021 14:21

Заросла бур'янами - показали як виглядає "Донбас Арена"
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Стадион "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке находится не в лучшем состоянии.

Журналист Денис Казанский в своем Twitter опубликовал фото домашнего стадиона "Шахтера".

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На фотографиях изображена современная территория "Донбасс Арены", которая почти полностью заросла сорняками. Плитки парковых дорожек покрылись трещинами, поскольку за территорией стадиона никто не ухаживает.

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

Автор: Денис Казанський
 

"Донбасс Арена" была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. Стадион принимал домашние матчи "Шахтера" и Евро-2012. "Горняки" свои домашние матчи проводили во Львове и Харькове, а с 2020 играют на НСК "Олимпийский".

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Дата
08
июля

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