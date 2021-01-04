ЗаместительИбрагимовича забил красивый гол

Рафаэл Леау принес победу своей команде. Фото: Gettyimages.com

В 15-м туре чемпионата Италии "Милан" в гостях победил "Беневенто" - 2:0.

В начале матча "россонери" повели в счете после гола Франко Кэсси с пенальти. В конце первой половины игры гости остались в меньшинстве после удаления Сандро Тонали.

В начале второго тайма Рафаэл Леау классным ударом удвоил преимущество "Милана". Португальский форвард смог опередить вратаря соперника, а потом его эффективно опрокинуть.

Хозяева пытались отыграться, но так и не смогли забить даже гол престижа.

Милан вернул себе первое место в чемпионате, набрав 37 очков. Команда Стефано Пиоли опережает "Интер" на один балл.

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6-го декабря "Милан" будет принимать "Ювентус". Начало матча - в 21 45.