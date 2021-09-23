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"Залог "золота" Украины на олимпиадах" - Палатный рекомендует увеличить финансирование спорта в бюджете до 1% ВВП

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&quot;Залог &quot;золота&quot; Украины на олимпиадах&quot; - Палатный рекомендует увеличить финансирование спорта в бюджете до 1% ВВП
Председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный: "Правительство готово выделить на развитие спорта дополнительных 4 млрд грн отдельно от бюджета"

Будущее "золото" Украины на олимпиадах зависит от поддержки спорта. На это нужно предусмотреть в госбюджете-2022 не менее 1% ВВП.

Об этом заявил председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что в госбюджете на следующий год на поддержку молодежи и спорта предусмотрено даже меньше средств, чем было выделено в текущем году. И это на фоне не слишком хороших результатов, которые продемонстрировала Украина на Олимпиаде-2020.

"Считаю, что на поддержку молодежи и развитие спорта нужно предусматривать не менее 1% ВВП. Ведь от молодежи зависит будущее сильной Украины. А развитие массового спорта - это залог "золота" Украины на предстоящих Олимпиадах. И этот важнейший вопрос нельзя откладывать на потом. Чтобы получить результаты завтра, поддержка должна быть предоставлена сегодня, здесь и сейчас", - заявил Палатный.

Глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" также считает неприемлемым повышать финансирование спорта за счет увеличения фискального давления на малый и средний бизнес, а также всех украинцев.

"Правительство "на бумаге" готово выделить на развитие спорта еще дополнительных 4 млрд грн, отдельно от бюджета. Но только при условии, что будет проголосован скандальный законопроект №5600, который называют удавкой на шее малого и среднего предпринимательства и всех украинцев. Выглядит так, что деньги на спорт должны забрать из карманов простых граждан. Это неприемлемо", - подчеркнул Палатный.

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