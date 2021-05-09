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воскресенье, 09 мая 2021 19:05

Закон буренга в действии: как Альварес дожал Сондерса

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Утром по киевскому времени в Арлингтоне, США, на арене AT&T Stadium состоялся объединительный бой в суперсреднем весе между мексиканской суперзвездой, лучшим боксером мира независимо от весовой категории, обладателем титулов WBC и WBA Саулем "Канело" Альваресом, 30 лет, и чемпионом мира по версии WBO 31-летним британцем Билли Джо Сондерсом. Конкурентный поединок завершился победой фаворита Альвареса. В восьмом раунде Сондерс пропустил мощный апперкот и получил травму глаза. В перерыве после этого раунда он сказал секундантам, что не видит глаз, и они решили не выпускать боксера на девятый раунд. Впоследствии выяснилось, что мексиканец сломал британцу орбитальную кость. На момент остановки боя Альварес лидировал на карточках всех судей - 78:74 дважды и 77:75. Gazeta.ua выделяет важные детали прошлого мегафайта.

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Рекорд посещаемости во времена пандемии

Бой Альварес - Сондерс посетило 73126 зрителей. И это новый рекорд посещаемости боксерских боев в США в закрытых помещениях. Это при том, что пандемия коронавируса продолжается. Предыдущий рекорд держался с сентября 1978 года - тогда матч-реванш между Мухаммедом Али и Леоном Спинксом посетило 63350 зрителей. Бой Альварес - Сондерс также собрал наибольшую болельщицкую аудиторию для спортивных соревнований с момента начала пандемии в марте 2020-го.

Бой Альварес - Сондерс посетило 73126 зрителей

Количество случаев заболевания COVID-19 в США сейчас значительно ниже, чем в пиковом январе. Но пандемия продолжается. Но, как видно из видео и фотографий из зала, где проходил боксерский вечер, мало кто придерживался социальной дистанции и был в маске.

Эффект бумеранга

В ноябре прошлого года острый на словцо Сондерс раскритиковал своего соотечественника Даниэля Дюбуа за то, что тот отказался от продолжения боя с будущим соперником Александра Усика Джо Джойсом. Во время боя Дюбуа получил перелом орбитальной кости.

- Если бы мне поломали орбиты обоих глаз, челюсть, расквасили нос, выбили зубы и отбили мозг, я бы все равно не перестал драться, пока меня бы не нокаутировали или еще что хуже, - заявил тогда Сондерс.

Правило бумеранга относительно Сондерса подействовало почти безотлагательно. Дюбуа вспомнил своему соотечественнику его комментарий.

Апперкот решил исход сражения

В середине восьмого раунда Канело искусно перехватил атаку соперника и пробил свой жестокий апперкот, который попал прямо в правый глаз британцу и вызвал его немедленную выпуклость. После этого мексиканский удав при невероятной поддержке своих фанатов максимально взвинтил темп и начал методично "сжимать" соперника в своих "объятиях". До гонга о завершении раунда Сондерс "дожил", но от дальнейших проблем его уберегли секунданты. Шансов с такой травмой у него не было. После объявления результата боя Сондерс на "скорой" отправился в больницу.

Сондерс на "скорой" отправился в больницу

Очень конкурентно

До эпизода с травмой, семь с половиной раундов были очень конкурентным и близкими. Левша с Великой Британии выиграл первый раунд благодаря большей активности. Он перебоксировал Канело в пятом, когда тот взял небольшую паузу. Седьмой получился довольно равным - оценки судей в нем разделились. В остальных раундах небольшое преимущество имел Канело. Больше его силовых ударов доходило до цели. Особенно ощутимыми были постоянные удары по корпусу с обеих рук. Канело хорошо защищался и вовремя контратаковал своего подвижного, технического, искусного и очень непростого визави. Точно одного из самых серьезных соперников, который находился на пике формы, в идеальном возрасте и выходил ради победы, а не только чтобы получить немалый гонорар.

Компьютерная статистика ударов системы Compubox показала, что Сондерс выбросил существенно больше ударов за 8 раундов боя: 284 против 206 у Альвареса. Но мексиканец был более точным: до цели дошли 73 его панча против 60-ти у соперника. У Альвареса также было почти двойное преимущество в точных силовых ударах - 58 против 30-ти. Причем 38 из 58-ми Канело попал по корпусу.

Далее бой за "абсолюта"?

Альварес завладел третьим титулом в суперсреднем весе и до звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает титула IBF. Им владеет до сих пор непобежденный, 28-летний американец Калеб Плант.

- Бой Альварес - Плант должен состояться для бокса, - сказал британский промоутер Эдди Хирн, который работал с Альваресом последние три поединка. - Что собирается делать Калеб Плант?

Сауль Альварес нанес Билли Джо Сондерсу первое поражение в карьере. У британца 30 побед, 14 нокаутов. Альварес имеет также одно поражение - от Флойда Мейвезера-младшего в 2013 году - при двух ничьих и 56-ти победах, 38 нокаутом. Мексиканец - лучший на сегодня боксер мира независимо от весовой категории. В ноябре 2019-го на вершине "паунда" он заменил Василия Ломаченко.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
09
мая

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

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