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понедельник, 26 июля 2021 06:11

Задумчивый футболист стал посмешищем матча

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Задумчивый футболист стал посмешищем матча
Джошуа Циркзе стал посмешищем матча. Фото: Reuters

Талант мюнхенской "Баварии" Джошуа Циркзе эпически опозорился, выскочив на свидание с гокипером "Аякса" в товарищеской игре.

20-летний игрок сумел обвести вратаря и остался с мячом перед пустыми воротами. Он расслабился и стал наблюдать, как мяч медленно катится в ворота. Ситуацией воспользовался защитник "Аякса", который в прыжке выбил мяч на угловой.

В итоге "Бавария" упустила победу, финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.

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В начавшемся сезоне, "Бавария" будет играть под руководством нового тренера Юлиана Нагельсманна. Предыдущий наставник Ханси Флик, с которым клуб побеждал в Лиге чемпионов, теперь возглавил сборную Германии.

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