Задержался на два месяца - Луческу отказался от форварда "Динамо"

Форвард "Динамо" 28-летний Владислав Кулач покинет киевский клуб.

Новичок киевлян продолжит выступления в полтавской "Ворскле" на правах аренды, сообщает Dynamo Kyiv Inside.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, за сколько "Динамо" продало Жерсона Родригеса

Кулач не входит в планы наставника "Динамо" Мирчи Луческу, поэтому вынужден будет сменить клуб ради игровой практики.

Также "Динамо" покинет защитник Владимир Костевич.

Владислав Кулач подписал контракт с "Динамо" в конце июля, а с июня находился на просмотре. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Луческу имеет в своем распоряжении три форварда - Рамирес, Шкурин и Супряга. Также в атаке может сыграть Гармаша.