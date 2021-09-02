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четверг, 02 сентября 2021 18:59

Задержался на два месяца - Луческу отказался от форварда "Динамо"

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Задержался на два месяца - Луческу отказался от форварда &quot;Динамо&quot;
Владислав Кулач является воспитанником "Шахтера". Фото: ФК ""Динамо"

Форвард "Динамо" 28-летний Владислав Кулач покинет киевский клуб.

Новичок киевлян продолжит выступления в полтавской "Ворскле" на правах аренды, сообщает Dynamo Kyiv Inside.

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Кулач не входит в планы наставника "Динамо" Мирчи Луческу, поэтому вынужден будет сменить клуб ради игровой практики.

Также "Динамо" покинет защитник Владимир Костевич.

Владислав Кулач подписал контракт с "Динамо" в конце июля, а с июня находился на просмотре. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Луческу имеет в своем распоряжении три форварда - Рамирес, Шкурин и Супряга. Также в атаке может сыграть Гармаша.

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