"Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают?" - Сабо назвал оптимального соперника для сборной Украины

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины 80-летний Йожеф Сабо хочет, чтобы национальная команда сыграла в стыковых матчах Кубка мира против Шотландии.

Сабо не видит ничего плохого в том, что украинцы не сыграют против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о жеребьевке стыковых матчей Кубка мира

"Я хотел бы Шотландию. Не Италию, даже несмотря на ее нынешнее состояние. Все равно – Италия есть Италия. И не Португалию. Надо обойти Италию и Португалию.

Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин сошел с ума что ли? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, которые воруют миллиардеры, нужно давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть, – сказал Сабо в комментарии "Трибуне".

Среди потенциальных конкурентов Украины: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Россия. Поединки первого стыкового этапа состоятся 24 марта 2022 года. Непосредственно матчи за попадание на Кубок мира – 29 марта. По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022, непосредственно вышли десять команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды. Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Францию.