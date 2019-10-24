Забыли о Лунине. "Реал" хочет купить еще одного вратаря

Теперь настала очередь Гарета Бейла утешать Андрея Лунина

Руководство мадридского "Реала" задумалось над подписанием нового вратаря в связи с не самой успешной игрой бельгийца Тибо Куртуа на старте сезона-2019/20.

По сообщению издания El Desmarque, мадридцы собираются оформить трансфер 22-летнего голкипера Уная Симона, который защищает цвета клуба "Атлетик" Бильбао. Сумма трансфера может составить 50 млн евро. Об этом сообщает journalist.today

Именно такая сумма отступных прописана в трудовом соглашении футболиста с баскской командой.

Мадридскому "Реалу" принадлежит трансфер украинца Андрея Лунина, однако того постоянно отдают в аренду

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В нынешнем сезоне Симон принял участие в 8 поединках чемпионата Испании за свой клуб, в которых попустил 4 мяча.