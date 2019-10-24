Забыли о Лунине. "Реал" хочет купить еще одного вратаря

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 522
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5058
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39087
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1098
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3231
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3195
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
"Шахтёр" и "Динамо" забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча
"Шахтёр" и "Динамо" забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 522
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5202
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7488
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1818
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1512
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 10:09

Забыли о Лунине. "Реал" хочет купить еще одного вратаря

  Комментировать
Забыли о Лунине. &quot;Реал&quot; хочет купить еще одного вратаря
Теперь настала очередь Гарета Бейла утешать Андрея Лунина

Руководство мадридского "Реала" задумалось над подписанием нового вратаря в связи с не самой успешной игрой бельгийца Тибо Куртуа на старте сезона-2019/20.

По сообщению издания El Desmarque, мадридцы собираются оформить трансфер 22-летнего голкипера Уная Симона, который защищает цвета клуба "Атлетик" Бильбао. Сумма трансфера может составить 50 млн евро. Об этом сообщает journalist.today

Именно такая сумма отступных прописана в трудовом соглашении футболиста с баскской командой.

Мадридскому "Реалу" принадлежит трансфер украинца Андрея Лунина, однако того постоянно отдают в аренду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный вратарь приступил к тренировкам после перенесенного инфаркта

В нынешнем сезоне Симон принял участие в 8 поединках чемпионата Испании за свой клуб, в которых попустил 4 мяча.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Забыли о Лунине. "Реал" хочет купить еще одного вратаря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 53386
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 51830
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 29614
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 20097
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 19017
Спорт
Абрамович отказался продавать "Челси"
Абрамович отказался продавать "Челси" Просмотров: 234
В Лиге чемпионов сыграли третий тур
В Лиге чемпионов сыграли третий тур Просмотров: 360
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Месси установил рекорд Лиги чемпионов Просмотров: 603
Коты исполнили гимн Лиги чемпионов
Коты исполнили гимн Лиги чемпионов 1 Просмотров: 2502
Хачериди подписал контракт c "Динамо"
Хачериди подписал контракт c "Динамо" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
6
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского
Голосов: 187
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua