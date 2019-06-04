Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов

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Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.

Сама Волански утверждает, что его взломали.

За день аудитория модели возросла с 300 тысяч до 2,5 млн подписчиков.

"Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а потом твой аккаунт взламывают. Просто не обращайте внимания, ребята. Это какие-то эмоциональные американские горки", — написала она в Twitter.

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На 18 мин. финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала болельщица в черном купальнике. Судья был вынужден приостановить игру. Пробежку девушки быстро пресекли стюарды, которые увели ее за пределы футбольного поля.