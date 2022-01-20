Забили два гола в добавленное время. "Тоттенхэм" сделал фантастический камбек в матче чемпионата Англии

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Лестер" - 3:2.
Команды обменялись голами в первом тайме: "гости" вышли вперед после точного удара Патсона Дака, а "шпоры" отыгрались благодаря голу Харри Кейна.
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Во второй половине игры второй раз "Лестер" вперед вывел точный удар Джеймса Мэддисона.
Лондонская команда сделала камбэк в компенсированное время. Стивен Бергвейн оформил дубль за две минуты и принес своей команде победу.
"Тоттенхэм" набрал 36 очков и поднялся на пятую позицию. "Лестер" остался на десятом. Лидирует в таблице "Ман Сити",
23 января "Лестер" сыграет против "Брайтона". "Шпоры" в этот день встретятся с "Челси".
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