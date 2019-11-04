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понедельник, 04 ноября 2019 14:37

"Забил хороший мяч" – Безус прокомментировал свою игру в Бельгии

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&quot;Забил хороший мяч&quot; – Безус прокомментировал свою игру в Бельгии
Безус впервые за много матчей вышел в стартовом составе

Хавбек бельгийского "Гента" Роман Безус прокомментировал победу над "Стандардом" (3:1). В этом матче он забил гол.

"Очень важная неделя для нас. Мы говорили до матча, что он будет за 6 очков. Хорошо, что удалось победить, нужно продолжать в том же духе", – цитирует Безуса "Трибуна".

"Мне приятно начать матч с первых минут на поле. Наши фанаты помогли мне, большое им спасибо. Забил хороший гол, очень важный для меня и команды. Важно продолжить серию побед.

Думаю, мы были немного растерянными после пропущенного гола. Мы играли неплохо, нужно было лишь проявить терпение. Но нам удалось забить быстрый гол в начале второго тайма и перевернуть матч в свою пользу. Все сыграли немного лучше во второй половине и мы добыли победу.

Теперь нужно просмотреть матчи "Вольфсбурга", у них очень хорошая команда. Нужно верить в себя и показать хороший футбол.

Сейчас играю чаще и чувствую себя намного лучше", – сказал Безус.

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В нынешнем сезоне Роман Безус сыграл за "Гент" 8 матчей, в которых забил 3 мяча.

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