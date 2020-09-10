Забавный эпизод произошел в первом официальном матче "Карпат" во второй лиге

"Карпаты" скатились во вторую лигу

Львовские "Карпаты" начали свои выступления во второй лиге чемпионата Украины.

В первом матче "львы" были дома разгромлены Хмельницким "Подолье" - 0:3.

На 17-й минуте матча произошел невероятный эпизод, который еще долго не смогут забыть игроки хмельницкого клуба, сообщает footballhub.com.ua

Сначала, после прострела с фланга, с нескольких метров пробил нападающий "Подолье" Прилепа, но голкипер львовян Сас сумел отбить мяч. Первым на добивании был опять же форвард хмельницкого клуба, однако вратарь "Карпат" в самоотверженном прыжке парировал очередной выстрел. Но на этом момент не истек. Мяч отлетел к другому игроку гостей Прихно, но тот с метра попал в перекладину. После этого защитник хозяев Веремеенко головой выбил прямо на футболиста "Подолье" Морговського, который в касание расстреливал ворота, но на линии мяч остановил защитник "Карпат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Может, Луческу - засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри?" - Федецкий

"Карпаты" оказались во второй лиге за долгов в размере 5 млн долларов. Последние матчи прошлого сезона УПЛ НЕ доиграла за нехватки финансирования.