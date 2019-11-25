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понедельник, 25 ноября 2019 10:49

За ужин с Кличко заплатили кругленькую сумму

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За ужин с Кличко заплатили кругленькую сумму
После завершения карьеры боксера Владимир Кличко занимается общественной деятельностью. Фото: рейтер

В Киеве состоялся благотворительный гала-вечер украинской теннисистки Элины Свитолиной. Одним из самых дорогих лотов, выставленных на аукционе, стал лот Владимира Кличко. За встречу и ужин с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов.

Среди других "спортивных" лотов вечера были футболка Роджера Федерера, в которой он играл на Уимблдоне, ракетка Рафаэля Надаля и мастер-класс игры в теннис от Элина Свитолина и Гаэля Монфиса.Все вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность, сообщает "sport.ua" .

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Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017 году после чего занимается общественной деятельностью.

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