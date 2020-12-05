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суббота, 05 декабря 2020 09:59

За употребление допинга будут открывать криминальные дела

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За употребление допинга будут открывать криминальные дела
Григорий Родченков раскрыл массовое употребление допинга российскими спортсменами. Фото Zuma Press / Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Родченкова". Он предусматривает уголовное преследование за случаи допингового заговора на соревнованиях с участием США.

Об этом говорится в сообщении Белого дома

После подписания президентом закон вступает в силу. Он был одобренным Сенатом 17 ноября.

"Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанного с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф в размере до $ 1 млн и лишение свободы до 10 лет. Преследования отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Больше всех принятием закона возмущаются российские чиновники от спорта, чьи спортсмены не раз попадались на употреблении запрещенных стимуляторов.

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Григорий Родченков работал главой московской антидопинговой лаборатории и после внезапной смерти своего друга эмигрировал в США, где разоблачил массовое употребление допинга российскими спортсменами.

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