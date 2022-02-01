За ним охотились "Шахтер" и "Динамо". Экс-игрок "Зари" перешел в английский клуб

Аллахьяр Сайядманеш. Фото: ФК "Халл Сити"

"Халл Сити" объявил о подписании контракта с форвардом Аллахьяром Сайядманешем.

Речь идет об аренде игрока "Фенербахче" до конца сезона, информирует официальный сайт английского клуба.

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Это будет третья аренда 20-летнего футболиста. Ранее он выступал за "Истанбулспор" и "Зарю".

"Прежде всего, я очень рад быть здесь, в отличном клубе с потрясающими болельщиками. Я постараюсь выложиться по полной и помочь команде, потому что это самое главное. Я буду бороться за команду до конца", - сказал сам Сайядманеш.

"В детстве я всегда следил за английскими лигами. Я очень рад играть здесь. Я хочу помочь команде. Я был на стадионе во время последней игры, и была отличная атмосфера. Мне очень не терпится сыграть на нашем стадионе перед болельщиками", - добавил футболист.

20-летний иранец очень хорошо зарекомендовал себя в луганской "Заре", после чего появилась информация, что за ним следят "Шахтер", "Динамо" и "Металлист". По информации СМИ, за Сайядманеша "халл Сити" заплатил €4,5 млн. Также английский клуб будет обязан перечислить "Фенербахче" 50% от суммы, за которую продаст игрока в будущем.