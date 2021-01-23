За лидера "Аталанты" требуют бешеные деньги

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 342
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1278
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 369
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1053
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1377
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 729
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1791
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 378
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2601
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1053
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 513
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 198
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2889
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 261
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 13:14

За лидера "Аталанты" требуют бешеные деньги

  Комментировать
За лидера &quot;Аталанты&quot; требуют бешеные деньги
Гомес поссорился с тренером Гасперини. Фото "Аталанта"

"Севилья" ведет переговоры о трансфере полузащитника "Аталанты" Папу Гомеса, однако пока не может договориться о сумме сделки.

Итальянский клуб хочет получить 15 млн евро за игрока, срок контракта которого истекает летом 2022 года. "Севилья" надеется снизить цену на футболиста, который не выходил на поле с 16 декабря из-за конфликта с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Преимуществом "Севильи" в борьбе за аргентинца является то, что "Аталанта" не хочет продавать футболиста клубу из Серии А.

В случае, если Гомес уйдет в аренду, "Аталанта" будет настаивать на том, чтобы прописать обязательный выкуп игрока, чтобы не допустить бесплатного перехода футболиста в клуб из Италии.

Гомес же хочет оказаться в клубе, выступления за который позволили бы ему побороться за место в составе сборной Аргентины на следующий розыгрыш Кубка Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновскому нужна операция

Футболист выступает за "Аталанту" с 2014 года. Он провел 209 матчей за клуб и забил 50 мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За лидера "Аталанты" требуют бешеные деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Майкл Джексон возглавил чарты с необычной песней

Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки

Человеку от обезьяны пересадили сердце

Популярный лайнер впервые поднялся в воздух

Нобелевского лауреата изобразили на 100-долларовой купюре

Полмиллиона человек собрались на инаугурацию президента

Cъели по шоколадке. Ученые провели 20 минут на дне самой глубокой океанической впадины

Композитора убили на глазах у отца

В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек

Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II

Самое читаемое
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 26244
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 23877
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 22914
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 11304
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 11034
Спорт
Шевченко является фаворитом на должность тренера "Челси"
Шевченко является фаворитом на должность тренера "Челси" Просмотров: 180
Малиновскому нужна операция
Малиновскому нужна операция Просмотров: 342
Де Пена может уехать в Португалию
Де Пена может уехать в Португалию Просмотров: 288
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
 Просмотров: 396
"Малиновский не играет в командный футбол"
"Малиновский не играет в командный футбол"
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
1
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
1
Бандере дали звание Герой Украины
1
Зірка
Голосов: 1113
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть