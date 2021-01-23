За лидера "Аталанты" требуют бешеные деньги

Гомес поссорился с тренером Гасперини. Фото "Аталанта"

"Севилья" ведет переговоры о трансфере полузащитника "Аталанты" Папу Гомеса, однако пока не может договориться о сумме сделки.

Итальянский клуб хочет получить 15 млн евро за игрока, срок контракта которого истекает летом 2022 года. "Севилья" надеется снизить цену на футболиста, который не выходил на поле с 16 декабря из-за конфликта с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Преимуществом "Севильи" в борьбе за аргентинца является то, что "Аталанта" не хочет продавать футболиста клубу из Серии А.

В случае, если Гомес уйдет в аренду, "Аталанта" будет настаивать на том, чтобы прописать обязательный выкуп игрока, чтобы не допустить бесплатного перехода футболиста в клуб из Италии.

Гомес же хочет оказаться в клубе, выступления за который позволили бы ему побороться за место в составе сборной Аргентины на следующий розыгрыш Кубка Америки.

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Футболист выступает за "Аталанту" с 2014 года. Он провел 209 матчей за клуб и забил 50 мячей.