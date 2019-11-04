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понедельник, 04 ноября 2019 16:52

За бывшего форварда "Зари" английский клуб дает 20 млн евро

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За бывшего форварда &quot;Зари&quot; английский клуб дает 20 млн евро
"Заря" продала Денниса Бонавентуре за 1,3 миллиона евро

"Лестер" Брендана Роджерса показывает хорошие результаты, но не против усилиться в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает footballHD.

По информации бельгийских СМИ, "лисы" заинтересовались форвардом "Брюгге" Эммануэлем Бонавентуре и уже начали переговоры о возможном переходе нигерийца.

Сообщается, что "Брюгге" хочет получить за футболиста не менее 20 млн евро.

21-летний Бонавентуре был приобретен "Брюгге" летом 2017-го в "Заре" за 1,3 млн евро.

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В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 6 голов и 1 ассист во всех турнирах. Контракт нападающего с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.

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