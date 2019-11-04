За бывшего форварда "Зари" английский клуб дает 20 миллионов евро

"Лестер" Брендана Роджерса показывает хорошие результаты, но не против усилиться в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает footballHD.
По информации бельгийских СМИ, "лисы" заинтересовались форвардом "Брюгге" Эммануэлем Бонавентуре и уже начали переговоры о возможном переходе нигерийца.
Сообщается, что "Брюгге" хочет получить за футболиста не менее 20 миллионов евро.
21-летний Бонавентуре был приобретен "Брюгге" летом 2017 в "Заре" за 1,3 миллиона евро.
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В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 6 голов и 1 ассист во всех турнирах. Контракт нападающего с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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