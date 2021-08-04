За бельгийского форварда дают невероятные деньги

Ромелу Лукаку блемстяще провел минувший сезон в Италии. Фото: Reuters

"Челси" готовит новое предложение "Интеру" по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, "Челси" готов предложить "Интеру" около € 130 млн. Самому футболисту лондонцы готовы предложить долгосрочный контракт с заработной платой в € 12 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил нерадзурри € 100 млн, а также защитника Маркоса Алонсо за Ромелу, однако "Интер" ответил отказом, поскольку намерен сохранить форварда.

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Лукаку принадлежал "Челси" с 2011 по 2014 год, а за "Интер" выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.