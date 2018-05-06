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воскресенье, 06 мая 2018 21:11

Wenger - out: "Арсеналу" не стоит приглашать Луиса Энрике

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Легендарного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в последние годы беспощадно критиковали: фанаты по всему миру, пользуясь любым поводом, исходили из плакаты "Венгер - уходи".

Однако, опираясь на личное впечатление, хочется поблагодарить французском специалисту, которым официально заявил, что оставляет "Арсенал" после завершения сезона, за те яркие эмоции, дарила игра его команды на протяжении долгих 22 лет.

 

Своим мнением, чем запомнился опытный наставник во главе "канониров" и кто лучше всего может его заменить, поделился эксперт по английскому футболу, журналист Иван Громиков.

"Венгер был одним из самых знаковых менеджеров в английском футболе последних 25-ти лет - и, пожалуй, самым влиятельным иностранным тренером. Его работу в Англии можно разделить на два очень разных периода. На первом Венгер сумел создать конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и выиграл для "Арсенала" три чемпионских титула за семь лет. Канониры стали первой после "Челси" конце девяностых годов командой в Англии, сделала основную ставку на иностранных футболистов. Венгер заработал себе статус самого известного революционера в английском игре - отдельно йог методы не были открытиями, но были представлены на "Хайбери" в комплексе, которого не было раньше, и приносили успех на высшем уровне.

Второй этап Венгера - прямо противоположный. Дело здесь не только в результатах (которые стали заметно хуже), а в самом позиционировании Арсена. Француз прошел путь от главного революционера к главному традиционалиста английского футбола. Он был последним менеджером старого британского типа, прямо отвечает за работу всей клубной структуры. Теперь уже Венгер не хотел принимать новых правил игры, освоенных конкурентами, а также не допускал альтернативного влияния на команду - в то время как даже середняки английского футбола давно согласились с необходимостью наличия спортивных директоров.

За 22 года Венгер прошел путь от иностранного инноватора к, возможно, самого британского из всех менеджеров Премьер-Лиги.

Кто лучше может его заменить? Наверное, не стоит подходить к вопросу с такой общей оценки: отталкиваться нужно от того, в какую сторону реально смотрят руководители Арсенала. Можно представить идеальным вариантом для канониров Диего Симеоне или Антонио Конте, но эти тренеры вряд ли подходят Арсенала с идеологической точки зрения. Им не нужны специалисты, которые могут создавать проблемы руководству своей требовательностью, и также не нужны специалисты, которые кардинально отойдут от принятого при Венгера стиля игры в сторону более контратакующей модели.

"Арсенал", судя по всему, смотрит в сторону тренеров без большого опыта, но с игровой идеей, которая могла бы продолжить традиции Венгера. Не уверен, что этот путь правильный - попытки воссоздать прошлое редко оказываются успешными. Никто не знает, как себя могут показывать Микель Артета или Желько Бувач - это ставка с риском. Быть тренером и быть менеджером - разные работы, и не всегда успешные помощники способны стать эффективными лидерами. Тем более, когда речь идет о работе такого масштаба и необходимости заменить величину уровня Венгера.

Точно "Арсенала" не стоит приглашать Луиса Энрике. Испанец был успешный только на одной должности - в "Барселоне", а кадровый потенциал нынешнего "Арсенала" и кадровый потенциал той "Барселоны" находятся на разных полюсах. Если бы выбор был за мной, я был делал ставку на опытного и прагматичного, чем сам Венгер, тренера, при этом не строя планов на годы вперед. Никакого нового Венгера не будет, а в переходный период команде лучше полагаться на человека с тренерской хваткой, переживая не об стиль, а о сохранении позиций в целом. Но опять-таки - сомневаюсь, что так считают в самом "Арсенале", - отметил Громиков.

"Арсенал" по сумме двух матчей уступил в полуфинале Лиги Европы "Атлетико" (1:1, 0:1) и в чемпионате Англии потерял шансы на место в Лиге чемпионов.

Автор: Сергей Талимончик
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Дата
06
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