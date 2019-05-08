WBC позволил Ломаченко и Кэмпбеллу драться за вакантный пояс

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за пояс WBC. Фото: Бокс

Руководство WBC одобрило проведение титульного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

В WBC санкционировали проведение претендентского турнира. Согласно его регламенту Заур Абдуллаев должен будет встретиться с Дэвидом Хейни, а Теофимо Лопес с Хавьером Фортуной. Победители этих встреч обязаны будут провести очную дуэль, в которой и определится обязательный претендент на встречу с победителем боя Ломаченко — Кэмпбелл, сообщает BoxingScene.

Точная дата и место проведения поединка пока неизвестны.

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Пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать себя в первом полусреднем дивизионе.