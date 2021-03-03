Выживший. После авиакатастрофы с футбольным клубом мужчина свалился в пропасть с автобусом

Тумир Чоке отделался легким испугом.Фото: twitter.com/juandiosorio7

Боливийский механик Эрвин Тумир Чоке, который был одним из двух выживших членов экипажа при крушении самолета с командой "Шапекоэнсе", попал в страшное ДТП, но снова сумел уцелеть.

Во вторник Эрвин из города Кочабамба направлялся на работу в город Чиморе на автобусе, который упал с высоты 150 м. По предварительным данным, погиб 21 человек из 45 пребывавших в салоне. Полиция не исключает новые жертвы, поиски тел продолжаются. Сообщает sport.ua.

Тумир Чоке отделался травмами коленей и царапиной на спине. Его состояние стабильное.

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В 2016 году при крушении самолета с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" выжило 6 человек из 77. Эрвин тогда порезал руку и подбородок и провел в госпитале лишь несколько дней.