Вышел на замену, но во втором тайме снова сел на скамейку. Супруга дебютировал за "Сампдорию"

Владислав Супряга. Фото: ФК "Сампдория"

Владислав Супряга сегодня, 6 февраля, дебютировал в итальянской Серии A за свой новый клуб.

"Сампдория" дома принимала "Сассуоло". Украинский форвард попал в заявку на встречу, но остался в запасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Луческу сказал мне, чтобы я больше в "Динамо" не возвращался" - Супряга

На 33-й мин. травму получил Маноло Габбядини, и именно его заменил Супряга. На тот момент хозяева выигрывали 2:0.

Владислав, скорее всего, рассчитывал, что доиграет до финального свистка. Другого мнения был наставник "Сампдории", заменивший подопечного на 59-й мин., выпустив еще одного защитника.

Генуэзская команда довела дело до разгромной победы - 4:0.

Владислав Супряга лишь несколько дней назад сменил "Динамо" на "Сампдорию". Он будет играть за итальянский клуб на правах аренды. В турнирной таблице новая команда украинца занимает 16-е место, набрав 23 очка и опережая зону вылета на пять баллов.