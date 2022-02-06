Вышел на замену, но во втором тайме снова сел на скамейку. Супруга дебютировал за "Сампдорию"

Владислав Супряга сегодня, 6 февраля, дебютировал в итальянской Серии A за свой новый клуб.
"Сампдория" дома принимала "Сассуоло". Украинский форвард попал в заявку на встречу, но остался в запасе.
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На 33-й мин. травму получил Маноло Габбядини, и именно его заменил Супряга. На тот момент хозяева выигрывали 2:0.
Владислав, скорее всего, рассчитывал, что доиграет до финального свистка. Другого мнения был наставник "Сампдории", заменивший подопечного на 59-й мин., выпустив еще одного защитника.
Генуэзская команда довела дело до разгромной победы - 4:0.
Владислав Супряга лишь несколько дней назад сменил "Динамо" на "Сампдорию". Он будет играть за итальянский клуб на правах аренды.
В турнирной таблице новая команда украинца занимает 16-е место, набрав 23 очка и опережая зону вылета на пять баллов.
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