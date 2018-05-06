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воскресенье, 06 мая 2018 11:04

"Вылетел с трассы на скорости 300 км / ч" - мировой рекордсмен по велоспорту разбился при попытке побить собственное достижение

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&quot;Вылетел с трассы на скорости 300 км / ч&quot; - мировой рекордсмен по велоспорту разбился при попытке побить собственное достижение
Франсуа Жисси разбился на скорости 300 км / ч. Фото: @ 20Minutes

При попытке установить новый мировой рекорд разбился насмерть известный французский велогонщик Франсуа Жисси.

Это произошло 5 мая на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн, сообщает L Alsace.

"По предварительной информации, во время тренировки Жисси потерял контроль над велосипедом и вылетел с трассы на скорости около 300 км / ч. На место происшествия немедленно прибыла скорая помощь, однако от полученных травм гонщик скончался", - говорится в сообщении.

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Полиция занимается расследованием причин происшествия. Родственники погибшего сомневаются в том, что опытный гонщик мог потерять управление.

Франсуа Жисси прославился в 2014 году. Тогда установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км / ч. Использовал реактивный велосипед собственной сборки. В день трагедии гонщик хотел побить собственное достижение и разогнаться до скорости 400 км / ч.

14 января умер новатор автоспорта и пилот мирового класса Дэн Герни умер в возрасте 86 лет. В свое время он успешно боролся в смертоносную эпоху гонки и основал традицию обливаться шампанским на подиуме.

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