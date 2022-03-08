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среда, 09 марта 2022 07:40

"Вы уже выиграли эту войну" - обращение легионеров-легенд "Динамо"

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&quot;Вы уже выиграли эту войну&quot; - обращение легионеров-легенд &quot;Динамо&quot;
Марис Верпаковскис. Фото: скриншот с видео

Бывшие игроки "Динамо" Марис Верпаковскис и Горан Попов поддержали украинский народ в борьбе с оккупантами.

Обращения латвийца и македонца опубликованы на странице журналиста Никиты Дмитрулина в Facebook.

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"Родная Украина и родные украинцы. Хочу, чтобы вы знали, что в эти ужасные дни вся Латвия, вся Прибалтика, вся Европа, в принципе, весь мир восхищаются вами. Восхищаются, как храбро вы защищаете свою родину, восхищаются вашим духом, единством, вашим патриотизмом, вашим президентом. Вы для нас - как большой пример. Вы для нас - герои. И для нас вы выиграли уже эту войну. Мы молимся, чтобы как можно быстрее это бессмысленное кровопролитие закончилось. Мы с вами. Слава Украине! Слава героям!" - сказал Верпаковскис.

"В то, что я вижу по телевизору, я еще не могу поверить. Тот же самый народ, славяне, и такое делают с украинцами. С людьми, которые умеют любить, которые никогда никому не сделали плохо. Остановите эту войну. У всех, кто жил в Украине, очень хорошие воспоминания о ней. Мы хотим, чтобы это все закончилось. Потому что все мои друзья в Киеве и в Украине в подвалах живут. Это стыдно. Очень жаль. Пожалуйста, перестаньте. Никто не хочет войны. Слава Украине!" - добавил Попов.

Верпаковскис играл за "Динамо" в 2003-2011 гг. За это время принял участие в 67 матчах, в которых забил 17 мячей.

Попов защищал цвета киевского клуба в 2010-2014 гг. На его счету 56 поединков и два гола.

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