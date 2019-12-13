Все российские клубы вылетели из еврокубков

Анатолий Тимощук вместе с "Зенитом" занял 4 место в группе Лиги чемпионов. Фото: из открытых источников

Весной 2020 ни один из российских клубов не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Все российские команды не сумели преодолеть групповой этап.

Последним из российских клубов вылетел "Краснодар", который потерпел разгромное поражение от испанского "Хетафе" 3: 0 и занял третье место в группе.

"Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов. Также четвертое место в группе Лиги Европы занял и ЦСКА, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ференварош" Реброва вылетел из Лиги Европы

Впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в плей-офф еврокубков.