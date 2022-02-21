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Все из-за Малиновского. Тренер "Аталанты" назвал арбитра "сумасшедшим"

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Все из-за Малиновского. Тренер &quot;Аталанты&quot; назвал арбитра &quot;сумасшедшим&quot;
Джан Пьеро Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016-го года. Фото: REUTERS

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини был удален матчи 26-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины".

Итальянский наставник не смог удержаться после решения арбитра матча не засчитать гол Руслана Малиновского, сообщает DAZN.

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Гол игрока сборной Украины отменили из-за офсайда у партнера Ханса Хатебура. Арбитр не принял во внимание тот факт, что голландец не являлся активным участником эпизода.

"Ну ты и сумасшедший!", — обратился Гасперини к арбитру и был сразу удален из лавки запасных.

"Фиорентина" победила "Аталанту" – 1:0. "Бергамаски" находятся на пятом месте в Серии А. Наставную игру команда Малиновского проведет против "Олимпиакоса" в Лиге Европы и затем сыграет против "Сампдории" в Серии А.

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