Вратарьшведской команды забил спасительный гол на последней минуте матча

Линдегор является воспитанником "Манчестер Юнайтед".twitter.com/HelsingborgsIF

В девятом туре чемпионата Швеции "Хельсингборг" встречался с "Фалькенбергом" и спас ничью.

Голкипер гостей Линдегор забил феноменальный гол в ворота соперника после подачи с углового на последней минуте основного времени в матче. Он спас для команды ничейный результат - 2:2.

"Хельсингборг" до 81-й минуты уступал в счете - 2:0, но смог сделать классный камбэк.

Вратарь повторил гол вратаря МЮ Петера Шмейхеля, который забил волгоградском "Ротор" еще в 1996 году.

Датский голкипер выступает за шведский клуб с 2019 года. Ранее игрок выступал в составе МЮ.

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После ничьи команда спасителя находится в таблице на 14 месте с 7 пунктами.