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понедельник, 22 марта 2021 06:11

Вратарь забил гол ударом из 90 метров

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Вратарь забил гол ударом из 90 метров
Голкипер "Варзима" еще не забивал. Фото Г. Фатия

Настоящий футбольный шедевр сотворили во втором дивизионе Португалии. Главный героем стал кипер "Варзима" Рикардо Нунеш.

Встреча между "Варзимом" и "Мафрой" в 25-м туре португальской Сегунды запомнилась сенсационной победой" морских волков "(2:0), а звездой матча с забитым мячом стал вратарь.

В дебюте второго тайма кипер Рикардо Нунеш мощным ударом выбил мяч из своих владений, то пролетел через все поле, ударился о газон перед уголовным и залетел за шиворот вратарю "Мафры".

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За день до этого бомбардирский талант проявил голкипер испанской "Севильи" Боно. Точным ударом на последней минуте спас ничью в матче с "Вальядолидом".

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