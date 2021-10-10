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понедельник, 11 октября 2021 06:11

Вратарь Уэльса пропустил смешной гол

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Вратарь Уэльса пропустил смешной гол
Денни Уорда спасли партнеры. Фото: Reuters

Чехия в матче отбора принимала Уэльс. Команды угодили в отборочную группу к Бельгии и борются друг с другом за второе место, чтобы сыграть в стыках. При этом вратарь валлийцев Денни Уорд совершил чудовищную ошибку, которая едва не стоила его команде ценного очка.

Гости приехали в Прагу без своей главной звезды — Гарета Бэйла, который ещё в сентябре получил травму и вылетел из строя на пару месяцев. Но на этом удача чехов не закончилась.

На 49-й минуте, при счёте 1:1 чех Алекс Крал пытался развить атаку, однако его обокрал Аарон Рэмси. Валлийский полузащитник сделал ещё пару шагов и отдал пас вратарю Дэнни Уорду, а у того случилось затмение. От ноги голкипера мяч отскочил в штангу, Уорд попытался исправить ошибку и вместо этого добил в ворота. Комичный автогол.

Сборная Уэльса всё же спасла себя, а заодно и психику Уорда. Итог — 2:2. Чехи и валлийцы продолжают рубиться за второе место в группе, имея одинаковое количество очков, при этом у вторых матч в запасе. Бельгийцев им уже не догнать. Те оторвались на восемь баллов и практически гарантировали себе прямую путёвку на Кубок мира.

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Уорд ещё несколько лет назад числился в "Ливерпуле" с другим любителем "привозов" — Лорисом Кариусом. Сейчас он играет за "Лестер Сити".

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