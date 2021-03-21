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воскресенье, 21 марта 2021 09:40

Вратарь "Севильи" спас ничью голом на последней минуте

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Вратарь &quot;Севильи&quot; спас ничью голом на последней минуте
В прошлом году Бонопомог "Севилье" выиграть Лигу Европы. Фото: twitter.com/Squawka

В матче 28-го тура испанской Примеры "Вальядолид" принимал "Севилью". Встреча проходила на стадионе "Хосе Соррилья" и завершилась вничью – 1:1.

На 42-й минуте Шош-Зальман Вайссман упал в штрафной площади "Севильи", но судья назначил пенальти не сразу, а после просмотра VAR. На 44-й минуте Фабиан Орельяна реализовал удар с 11-метровой отметки. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте "Севилья" сравняла счёт благодаря голу голкипера Боно.

После 28 туров Примеры "Севилья" с 55 очками занимает 4-е место в таблице и отстаёт от идущей на 3-м месте "Барселоны" на 4 балла.

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Боно стал первым вратарем в истории "Севильи", забившим в матче чемпионата Испании. При этом Андресу Палопу удавалось забить за клуб в Кубке УЕФА в 2007 году – "Шахтеру" в 1/8 финала.

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