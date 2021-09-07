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вторник, 07 сентября 2021 18:00

Вратарь сборной Украины выздоровел от коронавируса

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Вратарь сборной Украины выздоровел от коронавируса
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин выздоровел от коронавируса.

Голкипер "Реала" вернулся в общую группу после двух недель изоляции, сообщает Madrid Xtra.

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Болезнь в Лунина проходила в легкой форме. В домашних условиях он поддерживал физическую форму.

Вратарь "Реала" из-за болезни пропустил матчи сборной Украины против Казахстана, Франции и Чехии.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За три года провел только один официальный матч за мадридцев.
Сборная Украины 8 сентября проведет товарищеский матч против Чехии. Александра Петраоков имеет в распоряжении двух вратарей - Дениса Бойко и Дмитрия Ризыика.

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