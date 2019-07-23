Вратарь сборной Бразилии отличился дублем

Эдерсон организовал товарищеский матч, в котором забил два мяча

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч, чтобы помочь бедным.

В Осасци (Сан-Паулу), родном городе Эдерсона, состоялся благотворительный поединок, сообщает "A.Bola".

Команды поделились друзей вратаря "Манчестер Сити" и на близких бразильского исполнителя MC Guime. Среди известных футболистов были: защитник "Реала" Эдер Милитао, полузащитник "Аякса" Давид Нерес и нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. Сам организатор встречи сумел отличиться дублем, а итоговый счет был 5: 5.

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Билет на поединок мог получить любой. Для этого нужно было пожертвовать 1 кг продуктов, которые после игры были переданы малообеспеченным людям. В итоге организаторы собрали сотни килограммов пищи.