Вратарь "Шахтёра" завершит карьеру в сборной Украины

Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины 36-летний Андрей Пятов завершит карьеру в национальной команде после Евро-2020/21.
Об этом футболист сам рассказал в программе "Денисов Time".
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Пятов хочет сконцентрироваться на выступлениях за "Шахтёр" и бороться за место в составе с Анатолием Трубин.
В текущем сезоне опытный вратарь потерял место в составе клуба и национальной команды.
Андрей Пятов дебютировал в сборной Украины в 2007 году. Суммарно он провел за национальную команду 96 матчей и принял участие в Евро-2012 и Евро-2016.
В нынешнем сезоне на счету вратаря всего семь матчей за "Шахтер" во всех турнирах. Действующий контракт с "горняками" действует завершения текущего сезона.
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