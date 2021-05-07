Вратарь "Шахтёра" завершит карьеру в сборной Украины

Андрей Пятов 14 сезонов защищал ворота "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины 36-летний Андрей Пятов завершит карьеру в национальной команде после Евро-2020/21.

Об этом футболист сам рассказал в программе "Денисов Time".

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Пятов хочет сконцентрироваться на выступлениях за "Шахтёр" и бороться за место в составе с Анатолием Трубин.

В текущем сезоне опытный вратарь потерял место в составе клуба и национальной команды.

Андрей Пятов дебютировал в сборной Украины в 2007 году. Суммарно он провел за национальную команду 96 матчей и принял участие в Евро-2012 и Евро-2016. В нынешнем сезоне на счету вратаря всего семь матчей за "Шахтер" во всех турнирах. Действующий контракт с "горняками" действует завершения текущего сезона. Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля.