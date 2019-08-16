Вратарь "Ливерпуля" получил травму, когда праздновал победу в Суперкубке Европы

Болельщик нанес травму ноги вратарю "Ливерпуля" Адриану

Победитель Лиги чемпионов имеет большие проблемы на вратарской позиции.

Голкипер "Ливерпуля" Адриан получил повреждения во время празднования победы в Суперкубке УЕФА над лондонским "Челси".

Травму вратарю нанес один из болельщиков, который прыгнул ему на ногу. Из-за этого она у 32-летнего вратаря распухла.

Теперь участие Адриана в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" под вопросом.

Potential Adrian injury...



Wait for it!pic.twitter.com/NxvpDSoUOs — LFC blogster (@LFCblogster) 16 августа 2019 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У нидерландского нападающего обнаружили страшную болезнь после матча Лиги чемпионов

Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер получил травму в первом туре против "Вест Хэма". Поэтому место в воротах "красных" может занять 3-й вратарь 38-летний Скотт Карсон.